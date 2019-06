Chegou o Verão

Portugal é mais feliz nesta estação, veem-se mais sorrisos e a própria tonalidade da pele traz a muitos a segurança e a confiança de serem mais bonitos e de se apresentarem melhor.

Regressamos aos dias longos, às tardes quentes entre amigos e às noites que parecem não ter fim. Para muitos sinal de proximidade das férias, dos fins de semana à beira-mar (para os quais poucos têm possibilidade durante o ano inteiro) e das relações mais próximas. Nesta altura do ano, as pessoas convivem mais, querem estar mais juntas, partilhar momentos e experiências, e a boa disposição invade a grande maioria, aquela que só a subida das temperaturas consegue trazer.

Enchem-se esplanadas e procuram-se ambientes ao ar livre, muda-se o guarda-roupa e alteram-se as prioridades. Tempo da silly season em que os temas mais importantes dão lugar a superficialidades, em que não temos vontade de pensar muito nem de nos chatearmos assim tanto, tal qual uma corrente em que nos deixamos simplesmente levar. A sensação de liberdade é maior e as roupas mais curtas traduzem isso na perfeição. Trabalham-se os corpos para a montra, os olhares parecem mais profundos e os mergulhos no mar produzem, com eles, a definição de limpeza de espírito e mente de que muitas vezes precisamos para viver em paz.

O verão é esse momento que queremos sempre interminável, mas que só ganha maior relevância porque temos sempre as outras três estações para nos deixar saudades. Fazem-se planos e tiram-se mais fotografias, as ruas ganham adeptos e tornam-se residências quase permanentes dos mais afoitos e disponíveis. Olhamos mais uns para os outros, tornamo-nos mais atraídos e atraentes, trocam-se vontades e desejos com a ajuda de mais um copo, com a desculpa de matar a sede. Há quem se lembre só por esta altura, infelizmente, que existe mar, que temos uma costa fantástica e que a nossa praia pode e deve ser visitada durante o ano inteiro. Acotovelam-se famílias para estar onde os outros estão e encavalitam-se toalhas de praia para se ver e ser visto nos locais onde as nossas tribos se apresentam e desfilam.

Vive-se mais intensamente, procuram-se sensações diferentes e meia dúzia de musicas ecoam na cabeça de quase todos, incentivadas pelas rádios e pelas discotecas da moda, enquanto os nichos mais exigentes se refugiam nos locais de qualidade a que se habituaram e onde se sentem tranquilos e disponíveis para pagar a diferenciação, valorizando o sossego ao invés da molhada e privilegiando aquilo que, ano após ano, mantém a bitola em cima, sendo por isso mesmo, à partida, um tiro certeiro.

Cada um com as suas escolhas, que mudam consoante os meios em que estão envolvidos e os gostos ou as carteiras. Importante mesmo é que sejam felizes, cada um à sua maneira, e que não desperdicem mais uma oportunidade para se libertarem um pouco das amarras de períodos menos bons ou de trabalhos mais intensos e desgastantes.

O verão também serve para isso. Para que as pessoas se lembrem que deve haver espaço para elas, que divertir-se não faz mal a ninguém, que rir é sempre o melhor remédio e que também merecem ter os seus momentos perfeitos. Porque a vida é feita disso mesmo. De momentos.