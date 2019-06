Depois das mais recentes acusações de invasão aos sistemas informáticos dos procuradores e funcionários da Administração Interna para aceder ao seu processo, o hacker Rui Pinto foi agora acusado de ter pirateado emails do FC Porto e da FIFA, segundo noticiou o Correio da Manhã esta sexta-feira.

As informações encontram-se num despacho assinado pela procuradora Patrícia Brandão, a que o jornal teve acesso, onde pede para que o processo de Rui Pinto seja declarado de especial complexidade, para que o hacker possa ficar preso até o próximo ano, sem que seja deduzida acusação.

O despacho acusa ainda Rui Pinto de invadir o sistema informático do Nacional da Madeira, que tem relações contratuais com o Benfica, bem como as comunicações da Confederação Sul Americana do Futebol. Amadeu Guerra, diretor do DCIAP na altura da invasão e Pedro Verdelho, responsável pelo cibercrime foram também alvo do ataque informático, segundo o mesmo documento.

A procuradora confirma ainda que Rui Pinto entrou nos servidores da PLMJ, a sociedade de advogados da qual faz parte João Medeiros, um dos advogados que defendeu o Benfica no processo E-Toupeira.