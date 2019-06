O Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho, tendo em vista a preparação da temporada 2019/2020. Os leões ainda não efetuaram qualquer treino, tendo o dia sido dedicado aos testes físicos e médicos, indispensáveis a cada início de época.

Para já, apenas dois reforços se apresentaram na Academia de Alcochete: Luís Neto, central português ex-Zenit, e Luciano Vietto, avançado argentino ex-Atlético de Madrid. O duo, de resto, foi o escolhido pelo clube para "apresentar" o novo equipamento de treino.

Curiosamente, e apesar de ainda não ter sido oficializado, tudo indica que Valentin Rosier também esteja já contratado pelos leões. Pelo menos a julgar por um artigo publicado na edição desta quinta-feira do próprio jornal do clube, onde é assumido que o lateral-direito francês será reforço, embora aparentemente ainda não esteja fechado o negócio com o Dijon.

Apresentaram-se 22 atletas no total, com destaque também para os jogadores que regressam de empréstimos (Daniel Bragança, Filipe Chaby, Ivanildo Fernandes, Iuri Medeiros e Matheus Pereira) e que tentarão convencer Marcel Keizer do seu valor na pré-temporada. Raphinha, Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa, Jovane Cabral, Mathieu, Miguel Luís, Bas Dost, Thierry Correia, Tiago Ilori, Luiz Phellype, Doumbia, Battaglia, Abdu Conté e Nuno Mendes foram os outros jogadores que marcaram presença neste primeiro dia de trabalhos.

De fora estão ainda Ristovski, Bruno Fernandes, Gonzalo Plata e Wendel, que estiveram ao serviço das respetivas seleções e têm por isso direito a mais uns dias de férias, enquanto Acuña, Coates, Borja, Bruno Gaspar, Gelson Dala, Diaby, Mama Baldé e Lumor estão ainda a competir, precisamente nas seleções (Copa América e CAN), devendo por isso voltar aos trabalhos com a equipa apenas nas próximas semanas.

O Sporting irá agora trabalhar até dia 5 de julho em Alcochete, arrancando nesse dia para o estágio na Suíça, que decorrerá entre 6 e 14. O primeiro particular está marcado para o dia 10 do mesmo mês, frente ao Rapperswill-Jona, equipa que esta temporada foi orientada pelo português Pedro Silva e que desceu ao terceiro escalão do futebol suíço.