Fernando Pimenta conquistou, esta quinta-feira, a medalha de prata de K1 5.000 metros nos Jogos Europeus, em Minsk, apenas um dia depois de também ter conquistado o segundo lugar na final de K1 1.000 metros.

Depois da conquista de hoje, o canoísta de Ponte de Lima torna-se no atleta português mais medalhado nos Jogos Europeus.

Pimenta ficou atrás do húngaro Balint Kopazs, que ficou com o ouro, e à frente do alemão Maz Hoff, que conquistou o terceiro lugar.

Nestes jogos a comitiva portuguesa já conseguiu 12 medalhas.