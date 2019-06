Um piloto estreante no Campeonato de Portugal de Montanha em Automobilismo JC Group 2019, António Rodrigues, venceu o Troféu Fans Cup na Rampa de Santa Marta, em Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real.

O Troféu é organizado pelo Grupo Portugal Hill Climb FANS, premiando o piloto mais regular, tendo a terceira edição sido conquistada pelo piloto António Rodrigues, que se estreou na Montanha, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo VI.

O piloto de Santa Marta de Penaguião diz que “só soube da existência do troféu antes da última subida, quando o João Guimarães estava a comentar que poderia ser ele a ganhar, era a primeira vez que corria, daí que estava verdinho em todos os pormenores”.

“Mas no fim da última subida o João Guimarães estava já com as contas feitas e disse-me que lhe tida tirado a taça, nunca eu gostaria de tirar de propósito algo a um amigo, preferia que tivesse sido outro piloto, mas sim, foi uma agradável surpresa, é sempre bom ganhar”.

Sobre o futuro de António Rodrigues no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, o piloto disse-nos que “gostaria muito de continuar, mas esta rampa foi preparada como uma experiência, boa e espetacular experiência, que só se proporcionou pela ajuda do Nuno Guimarães, João Guimarães e Nuno Pinto, eu quase não tive carro para correr, conseguindo-o apenas duas semanas antes da prova”.

António Rodrigues disse ainda que “vou tentar abusar mais um pouco da amizade deles para ver se consigo contrariar algumas dificuldades de quem está a começar”, satisfeito por “ter sido o único a receber um prémio pecuniário” atribuído pela Oliveira - Mediação Imobiliária.