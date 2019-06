Rui Pinto terá espiado o Estado português. De acordo com a notícia avançada pela Sábado, esta quinta-feira, o hacker pirateou emails de procuradores e de funcionários da Administração Interna.

Ao saber que estava a ser investigado pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Judiciária (PJ), o pirata informático português quis obter informações do inquérito de que era alvo.

Segundo a mesma revista, a PJ e o MP encontraram indícios de que Rui Pinto entrou em emails do antigo diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, conseguindo intercetar comunicações com a então Procuradora Geral da República Joana Marques Vidal. Rui Pinto acedeu ainda ao e-mail da ex-procuradora geral distrital de Lisboa, Maria José Morgado.

Os indícios surgem depois de uma análise ao material apreendido na Hungria ao hacker – discos externos e computadores.

De acordo com a Sábado, a procuradora Patrícia Barão pediu a declaração de especial complexidade do processo no despacho do DCIAP em que constam as suspeitas. Caso seja aceite o pedido, o prazo da investigação pode ser prolongado mais 6 meses.