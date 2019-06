O PS divulgou mais um capítulo do projeto do programa eleitoral focado, desta vez, nas alterações climáticas. Entre as várias propostas, destaca-se o desagravamento dos impostos sobre o trabalho através do aumento dos impostos sobre a poluição.

“[O PS irá] iniciar um movimento de reequilíbrio fiscal, em linha com o objetivo de transição justa, mediante a transferência progressiva da carga fiscal sobre o trabalho para a poluição e o uso de recursos”, pode ler-se no documento.

Incentivos à troca de eletrodomésticos é outra das medidas que se destacam entre as várias iniciativas verdes. A ideia é criar um “programa de abate” de eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos que tenham classificação energética igual ou inferior a B e criar incentivos para que os portugueses procedam à substituição por um aparelho mais eficiente com classificação A.

A redução no preço dos passes sociais, a melhoria da qualidade dos transportes públicos e a criação de bilhetes virtuais, são outras das iniciativas lançadas pelos socialistas.

As ideias propostas pelos socialistas não são definitivas, tendo em conta que, não só passarão por uma discussão pública , como pela aprovação orçamental.