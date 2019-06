A CDU tem estado a divulgar, pouco a pouco, os nomes escolhidos para encabeçar as listas aos vários círculos eleitorais para as próximas eleições legislativas de 6 de outubro. A versão final é reveladora de uma renovação com surpresas e deputados a mudarem de círculo com riscos acrescidos para a sua reeleição.

Miguel Tiago, 39 anos, deixou o Parlamento em 2018 ao fim de 13 anos, com a ideia de não pretender regressar tão cedo. Afinal, vai concorrer como cabeça-de-lista por Viseu, depois de ter integrado a lista de deputados por Lisboa em 2015.

Quem também muda de círculo eleitoral é a deputada Heloísa Apolónia, o principal rosto do PEV. A parlamentar, que protagoniza, normalmente, várias intervenções acutilantes no Hemiciclo nos debates quinzenais, sai do círculo eleitoral de Setúbal para concorrer como cabeça-de-lista por Leiria. Ora, apesar da CDU realçar que se trata de uma aposta e de "um reforço" na defesa do transporte ferroviário e da preservação do meio ambiente, Heloísa Apolónia concorre num distrito onde a CDU não elegeu ninguém em 2015. Assim, existe um risco de a deputada, com sete legislaturas no seu currículo, não ser eleita. Para encabeçar Setúbal, a CDU escolheu Francisco Lopes, um dirigente importante do Comité Central do PCP.

Jorge Machado, que concorreu pelo Porto em 2015, transita para Viana do Castelo e a grande novidade é a saída das listas de Paulo Sá, que foi cabeça-de-lista por Faro há quatro anos. O deputado, um dos rostos principais das negociações orçamentais, vai sair do Parlamento e regressar à docência. Para suceder a Paulo Sá, está Tiago Raposo que é atualmente assessor politica na Câmara de Silves.