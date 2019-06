Angela Merkel voltou, esta quinta-feira, a ter tremores publicamente. Durante uma conferência de imprensa com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, em Berlim, a chanceler voltou a chamar à atenção pelo facto de estar a tremer.

Merkel ainda tentou disfarçar a situação, agarrando nos braços. Posteriormente, uma pessoa ofereceu-lhe um copo de água, mas a chefe do governo rejeitou.

Esta é a segunda vez, no espaço de uma semana, que Angela Merkel é vista a ter tremores. No passado dia 18 de junho, o mesmo aconteceu durante uma cerimónia oficial de receção ao presidente da Ucrânia.

Merkel, de 64 anos, assumiu mais tarde o ataque e referiu que tal se tinha devido ao calor e à falta de hidratação.

Angela Merkel was shaking at a public event for the second time in less than two weeks, rekindling concerns over her health.



The German chancellor was stood alongside the country's president at a ceremony in Berlin at the time. Read the full story here: https://t.co/UrHaoPWlPP pic.twitter.com/lUU9TAfIFy