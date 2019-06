Já vai sendo rotineiro o DC United de Rooney derrotar o Orlando City de Nani com um golo impressionante do antigo internacional inglês, já com 33 anos. Aconteceu em abril, então em Orlando, com o United a vencer por 2-1 com um golo de canto direto de Rooney, e voltou a acontecer esta madrugada.

Este terá sido ainda mais espetacular. Quando decorria apenas o décimo minuto da partida, Rooney ficou com a bola à sua mercê após um desentendimento entre dois adversários, viu o guarda-redes contrário ligeiramente adiantado e disparou de forma perfeita para a baliza do Orlando. Mas o melhor é mesmo ver por si:

Este foi mesmo o único golo da partida que marcou novo reencontro entre Rooney e Nani, que partilharam balneário durante várias temporadas no Manchester United. O DC United ocupa o terceiro lugar na Conferência Este, com o Orlando City em nono - fora dos lugares de acesso ao playoff de campeão.