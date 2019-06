Numa altura em que países como a Alemanha e França estão a passar por temperaturas recorde de calor, o verão parece ainda não ter chegado a Portugal. No entanto, este fim de semana são esperadas temperaturas mais elevadas.

A partir desta quinta-feira a depressão que tem estado a afetar o território continental vai deslocar-se mais para noroeste e afastar, a pouco e pouco, a nebulosidade e precipitação.

"As temperaturas máximas vão subir para valores mais habituais para esta época do ano, entre os 25 e 30 graus no litoral, e os 30 e os 35 nas regiões do interior, já no fim de semana", declarou o metereologista, Ricardo Tavares, ao Diário de Notícias. "Bragança e Castelo Branco poderão chegar aos 35 graus, Évora aos 38 e Beja aos 37", acrescenta.