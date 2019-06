João Félix, avançado de 19 anos, que atualmente joga no Sport Lisboa e Benfica, pode trocar os encarnados pelo Club Atlético de Madrid. Foi noticiado, esta quarta-feira, "que o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada", como se pode ler no site oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Félix, que nasceu em Viseu e iniciou a carreira no clube 'Os Pestinhas', tendo passado sete anos nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto e tendo-se estreado aos 16 anos na equipa B do Benfica em Liga Pro, está agora a ser disputado por um dos maiores clubes espanhóis. No site da CMVM, é possível concluir que "o valor proposto acima da cláusula de rescisão contempla o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta" e caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, "o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)".

O promissor futebolista tornou-se no jogador mais novo a estrear pela equipa B do Benfica, marcando três golos durante a temporada de 2016/2017. Recorde-se também que foi fundamental na chegada da equipa à UEFA Youth League. Em 2017/2018, foi campeão de sub-19.