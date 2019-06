Londres (Stansted), Madeira, Amesterdão, Paris (Charles de Gaulle), Genebra e Lyon são as cidades a que dificilmente conseguirá chegar hoje. Pelo menos, se partir do aeroporto Humberto Delgado. Os voos anteriormente mencionados, pelas 18:25, estavam com atrasos que variavam entre os vinte minutos e uma hora e cinco minutos.

Contudo, os atrasos foram aumentando gradualmente. Por exemplo, de acordo com o site Flight Aware, o voo FR1081 que devia ter partido de Lisboa pelas 18:25, chegou a atingir uma hora e trinta e cinco minutos de atraso, sendo que é provável que o avião aterre em terras de Sua Majestade pelas 20h.

A situação mais caricata prende-se com uma imagem enviada por um dos passageiros e a que o SOL teve acesso, pois o mesmo relatou que o único assento disponível devido à afluência de passageiros que se juntam por todo o aeroporto é uma cadeira de rodas.

Recorde-se que, este ano, o aeroporto de Lisboa caiu três posições no ranking dos melhores aeroportos do mundo, uma votação da consultora Skytrax: em primeiro lugar, encontra-se o de Changi em Singapura, seguido pelo de Haneda em Tóquio e pelo de Incheon em Seul, na Coreia do Sul.