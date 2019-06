A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com os Serviços Prisionais do Estabelecimento Prisional do Porto, identificou e deteve ontem uma mulher indiciada pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado.

Segundo um comunicado da PJ a detenção ocorreu no Estabelecimento Prisional do Porto, “quando a detida tentava introduzir uma quantidade de haxixe suficiente para 445 doses que transportava ocultada no seu corpo”.

A suspeita de 39 anos e ajudante de cozinha, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.