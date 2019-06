Dados da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) mostram que, nos primeiros cinco meses do ano, os concursos públicos de empreitadas promovidos em Diário da República totalizaram 1.783 milhões de euros, o que representa um aumento de 79% face ao período homólogo de 2018.

Os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos chegaram, até ao final de maio, aos 760 milhões de euros, mais 21% que o ano passado.

“Note-se que, neste mês, foi celebrado o contrato de empreitada de construção do Subtroço Alandroal – Linha do Leste, da linha de Évora, no valor de 130 milhões de euros”, refere a AICCOPN.

Já os contratos celebrados através de Ajustes Diretos e Consultas Prévias registaram uma quebra de 37% em termos homólogos, totalizando apenas 127 milhões de euros.

“No seu conjunto, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados atingiram nos 951 milhões de euros, mais 8% que o verificado em igual período de 2018”.