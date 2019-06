O endividamento da economia situava-se em 727 mil milhões de euros no passado mês de abril, dos quais 326,1 mil milhões diziam respeito ao setor público e 400,9 mil milhões ao setor privado.

Os dados foram esta quarta-feira divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) e revelam que, quando comparado ao mês de março, o endividamento da economia registou um aumento de 2,6 mil milhões de euros. “Este aumento resultou do incremento de 2,8 mil milhões de euros no endividamento do setor público, que foi parcialmente compensado pela redução de 0,2 mil milhões de euros no endividamento do setor privado”, justifica o BdP.

O banco central explica ainda que a subida do endividamento do setor público refletiu-se, principalmente, no aumento do endividamento face ao setor não residente, ao setor financeiro e ainda às próprias administrações públicas.

No que diz respeito ao setor privado, o supervisor explica que foi observada uma redução do endividamento das empresas face ao setor financeiro. “Esta redução foi parcialmente compensada pelo acréscimo do endividamento externo das empresas”, justifica o Banco de Portugal.