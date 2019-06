O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa declarou esta quarta-feira que o combate à corrupção "é uma grande prioridade" desde o início do seu mandato, citando a agência Lusa.

Enquanto falava com a imprensa, após reuniões com altos responsáveis do Conselho da Europa, em Estrasburg, o Presidente da República afirma que as investigações para averiguar se existe corrupção "não podem parar".