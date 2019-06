À nona edição da iniciativa A Arte Chegou ao Colombo, o centro comercial inaugura hoje na sua praça central uma exposição imersiva dedicada à obra da pintora Vieira da Silva.



A exposição é possível através de uma parceria com a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, responsável pela seleção das 35 obras em exposição, alvo de animações e desconstruções pela dupla criativa Oskar & Gaspar, com banda sonora de Rodrigo Leão.



O projeto de arquitetura do espaço tem a assinatura da plataforma KWY.studio. Esta iniciativa levou já ao Colombo obras de artistas como Andy Warhol, em 2012, ou de Salvador Dalí, em 2015.