O Bloco de Esquerda (BE) vai confrontar esta quarta-feira o Governo com as longas carreiras contributivas, no parlamento. “O nosso objetivo é, naturalmente, trazer mais uma vez para cima da mesa as questões da Segurança Social e, sobretudo, as questões relacionadas com as pensões, nomeadamente de quem trabalhou muitos anos e tem carreiras contributivas longas”, afirmou o deputado José Soeiro, em declarações à agência Lusa.

“A compatibilização do fim do fator de sustentabilidade, que incluímos no Orçamento do Estado para 2019, com estes regimes especiais da Caixa Geral de Aposentações e de desgaste rápido, que continuam hoje a ser penalizados, ficou de ser feita pelo Governo até final do primeiro semestre”, justificou o bloquista, salientando que o prazo acaba este fim de semana.

José Soeiro espera assim que o Governo faça um ponto de situação sobre como está "a execução deste compromisso inscrito no orçamento".