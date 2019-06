Cinco refugiados chegaram hoje ao aeroporto de Lisboa, tendo sido recebido por uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e do Alto Comissário para as Migrações. No passado mês do maio, foram encontrados ao largo da costa da Líbia e resgatados por um navio da marinha italiana.

Naturais do Sudão e da Nigéria, os cinco homens foram, de seguida, divididos pela Plataforma de Apoio aos Refugiados no Cacém e pelo Centro para as Migrações no Fundão.

A informação foi avançada num comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, no qual se esclarece que “Portugal assume desta forma o seu compromisso de solidariedade e de cooperação europeia em matéria de migrações, participando ativamente em todos os processos de acolhimento”.

Desde o ano passado já chegaram a Portugal 127 refugiados salvos por navios de resgate.

O Governo conclui a nota, referindo que “continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder ao desafio migratório”.