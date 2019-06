O mercado livre de eletricidade atingiu um total acumulado superior a 5,1 milhões de clientes em março de 2019. Os dados foram revelados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e apontam para um crescimento líquido de cerca de 11,8 mil clientes face ao mês anterior e um crescimento de 2,6% face ao homólogo.

Quanto à intensidade de mudança de fornecedor de energia, o número de clientes que deixa a carteira do comercializador de último recurso (CUR) para a de um comercializador em mercado, continua a ser inferior (cerca de 25%) ao número de consumidores que troca de comercializador já em regime de mercado, consolidando a tendência crescente de mudanças de comercializador no quadro do mercado livre.

Em termos de consumo, registou-se uma redução de 127 GWh face a fevereiro de 2019, atingindo 43 289 GWh no mercado livre, o que representa um decréscimo de 0,3% face ao mês anterior e um aumento de cerca de 2,0% face ao homólogo. O consumo no mercado livre representa em março cerca de 93,9% do consumo total registado em Portugal continental.

A quase totalidade dos grandes consumidores já se encontra no mercado livre. No caso dos domésticos representava em março cerca de 86% do consumo total do segmento, face aos cerca de 85% registados no mês homólogo.

A EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (80%) e em consumo (41%). Face a fevereiro, a sua quota de mercado diminuiu 0,2 pontos percentuais em número de clientes, situação que já vem a ocorrer desde março de 2018, bem como 0,1 pontos percentuais em termos de consumo.

Já a Endesa continuou a liderar no segmento de clientes industriais (27%), apesar de registar uma redução de quota de 0,1 pontos percentuais Por seu turno, a Iberdrola (33%) permanece a liderar o segmento dos grandes consumidores, apresentando um aumento de quota de mercado em 0,1 pontos percentuais face a fevereiro de 2019.

A concentração de mercado, em relação ao mês anterior, diminuiu 0,5 pontos percentuais em número de clientes e 0,1 pontos percentuais em termos de consumo.