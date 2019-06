Em apenas quatro anos, desde que tomou posse, Marcelo Rebelo de Sousa já fez 56 deslocações e viagens oficiais ao estrangeiro – mais do dobro do número de viagens e deslocações realizadas por Cavaco Silva durante os dois mandatos da sua Presidência. No total, em dez anos, Cavaco Silva fez 26 viagens oficiais ao estrangeiro.

De acordo com o levantamento realizado pelo i – com base nas resoluções da Assembleia da República que autorizam as visitas oficiais –, entre os últimos cinco Presidentes da República do pós-25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa é de longe o que mais representou Portugal no estrangeiro.

A mais de um ano do final do seu primeiro mandato – que termina a 9 de março de 2021 –, Marcelo Rebelo de Sousa já visitou 32 países e o único continente que ainda não foi pisado pelo Presidente da República foi a Oceânia. E excluindo Espanha e França, entre os países mais vezes visitados por Marcelo Rebelo de Sousa estão os Estados Unidos da América, onde esteve cinco vezes, ou o Brasil, com quatro deslocações. (ver mapa abaixo)

Mais rápido a viajar Uma semana depois de tomar posse, a 9 de março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa foi a Madrid e ao Vaticano, entre os dias 16 e 18 de março, sendo estas as suas primeiras viagens oficiais enquanto Presidente da República – escolhas óbvias tendo em conta que Marcelo Rebelo de Sousa é católico praticante assumido e diz ter uma “fortíssima amizade” com Espanha.

Também aqui Marcelo Rebelo de Sousa quebra um recorde: depois da tomada de posse, é o Presidente da República que menos tempo demorou até à sua primeira viagem oficial: uma semana, metade do período entre o discurso da tomada de posse de Cavaco Silva e a primeira viagem oficial como Presidente da República. Em 1996, Cavaco Silva fez a sua primeira viagem oficial, a Cabo Verde, 13 dias depois de ser empossado.

Jorge Sampaio levou 64 dias a realizar a sua primeira visita oficial, também a Cabo Verde.

Este período aumenta para 271 dias com Mário Soares que, depois de ser empossado, a 9 de março de 1986, só a 5 de dezembro desse ano viajou pela primeira vez como chefe de Estado ao estrangeiro, a São Tomé e Príncipe.

Mas foi Ramalho Eanes quem mais demorou a viajar ao estrangeiro depois de tomar posse. O antigo Presidente tomou posse a 14 de julho de 1976 e a sua primeira visita oficial além-fronteiras, a Londres, para assistir à cimeira da NATO, tem a data de 9 de maio de 1977 – passaram 299 dias.

Cavaco foi quem menos viajou Entre os cinco antigos Presidentes analisados pelo i, Cavaco Silva foi o que menos viajou ao estrangeiro. O número total de visitas oficiais não ultrapassou as 26, durante os dois mandatos.

Ramalho Eanes fez mais duas viagens oficiais, não tendo ultrapassado as 28 durante os dez anos de Presidência.

Até Marcelo Rebelo de Sousa, era Mário Soares quem mais tinha viajado ao estrangeiro. Em dez anos de Presidência, o fundador do PS realizou 48 deslocações e viagens oficiais, das quais 22 foram durante o seu primeiro mandato (entre 1986 e 1991). Depois de ser reeleito, Mário Soares fez outras 45 viagens oficiais, de acordo com a lista disponível na Fundação Mário Soares. No total, o antigo chefe de Estado visitou 41 países de quatro continentes.

Mas no que toca ao número de viagens oficiais ao estrangeiro, Jorge Sampaio não ficou muito atrás. O antigo chefe de Estado realizou, no total, 45 deslocações e foi o único, entre os cinco ex-Presidentes analisados pelo i, a percorrer os cinco continentes. No total, Jorge Sampaio visitou 42 países.



Clique na imagem para aumentar