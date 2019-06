Através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais, a Polícia Judiciária, em conjunto com a Autoridade Tributária, realizaram esta terça-feira 50 buscas domiciliárias que resultaram em 14 detenções.

Os detidos "são suspeitos de pertencer a uma rede organizada que, desde pelo menos 2017, se dedicava à fraude intracomunitária ao IVA na aquisição de equipamentos de telecomunicações", lê-se no comunicado enviado pela PJ.

Até agora, estima-se que os 14 detidos - com idades entre os 20 e os 77 anos - tenham prejudicado o Estado em mais de seis milhões de euros. Este valor é fruto da "constituição de sucessivas sociedades unipessoais sem qualquer atividade real", em que o valor do IVA da faturas emitidas nunca foi entregue aos cofres do Estado.

Os suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa esta quarta-feira para conhecerem as respetivas medidas de coação.