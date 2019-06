A Polícia Judiciária levou a cabo uma megaoperação, esta terça-feira, no âmbito de uma investigação a crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

As autoridades já detiveram cerca de 15 empresários, adiantou a TVI. O esquema é conhecido por carrossel internacional do IVA.

As empresas envolvidas no esquema aproveitavam a isenção que existe para as vendas transfronteiriças. Compravam num Estado-membro - sem ter de pagar o IVA - e vendiam noutro Estado-membro, já com o imposto.

Depois, as empresas recebiam o valor do IVA dos seus clientes e desapareciam sem pagar o montante respetivo ao Estado em que se encontram estabelecidas, criando posteriormente novas empresas e repetindo o processo fraudulento.