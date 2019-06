O deputado do PSD Miguel Morgado criticou a decisão dos eurodeputados socialistas indicarem Pedro Silva Pereira para vice-presidente do Parlamento Europeu.

“O PS pisa o país como quer e quando quer. Se o Parlamento Europeu vier a ter este vice-presidente perde a autoridade para se pronunciar sobre a debilidade institucional de outros países”, escreveu, nas redes sociais, o ex-assessor de Passos Coelho.

A escolha de Silva Pereira mereceu também críticas de alguns socialistas. O ex-eurodeputado Manuel dos Santos disse ao semanário SOL que ficou surpreendido com esta notícia. “Não está em causa a competência política de Silva Pereira, que reconheço e testemunhei, mas a indiciada ligação, mesmo que indireta e ainda não esclarecida, a processos judiciais contra os socialistas”, disse.

Carlos Zorrinho, líder da delegação do Partido Socialista no Parlamento Europeu, disse ao Observador que o ex-ministro de José Sócrates “é um excelente eurodeputado e com toda a capacidade para exercer qualquer cargo”.