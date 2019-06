Os preços das casas subiram 9,2% nos três primeiros meses do ano. Ainda assim, representa uma descida de 0,1% face ao trimestre anterior. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os mesmos dados, o aumento dos preços foi mais expressivo nas habitações existentes (10,0%) por comparação com as habitações novas (6,0%).

Em relação ao trimestre anterior, o IPHab cresceu 3,6%. Por categoria, os alojamentos existentes evidenciaram uma taxa de variação de 4,0%, 2,0 p.p. acima da registada nos alojamentos novos.

Nos primeiros três meses transacionaram-se 43 826 habitações, o que representa um aumento de 7,6% face a idêntico período de 2018 e uma redução de 5,6% por comparação com o trimestre anterior. Neste período, o valor das vendas fixou-se em 6,1 mil milhões de euros, mais 12,9% que no 1º trimestre de 2018.