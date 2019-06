Álvaro Amaro, eleito pelo PSD para o Parlamento Europeu nas últimas eleições europeias, é um dos cinco arguidos da operação Rota Final e, segundo avançou ontem a TVI, esteve a um passo de ser detido pela Polícia Judiciária.

Quem impediu a detenção do social-democrata – suspeito de corrupção passiva – foi o procurador do Ministério Público João Marques Vidal.

A PJ quis no passado dia 12 de junho – dia em que foram feitas buscas em 18 autarquias – deter Álvaro Amaro com base em escutas telefónicas que indiciavam que o então presidente da Câmara Municipal da Guarda terá recebido subornos da empresa de transportes Transdev.

No entanto, João Marques Vidal, procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, decidiu deixar o deputado do PSD em liberdade, apenas com termo de identidade e residência.

Enquanto presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro assinou contratos com a Transdev que rondam os 700 mil euros. De acordo com o Portal Base, os contratos foram assinados entre 2013

e abril deste ano.