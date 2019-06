Um incêndio que ocorreu no sábado passado, junto à cascata do Pego do Inferno, em Tavira, consumiu cerca de três hectares de floresta e destruiu todos os passadiços que existiam no local, de acordo com o Correio da Manhã.

Apesar de a queda de água do Pego do Inferno estar encerrada ao público desde o incêndio de 2012, até à data, centenas de turistas e portugueses continuavam a visitar o local, mas de acordo com Fernando Mochacho agora é impossível. "Depois do incêndio de há vários anos, ainda se podia visitar este local e dar uns mergulhos, agora é que não se pode fazer nada, está tudo destruído, é triste ver isto"

Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira lamenta a situação e diz que "o município fez uma limpeza geral ao espaço, mas agora o fogo destruiu o que lá restava", no entanto, "a sua reabilitação está a ser estudada".

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio.