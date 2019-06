Estatuto do Ministério Público: preservara estabilidade institucional, defender a democracia e o Estado de direito

Preservar soluções que salvaguardem a autonomia do MP e a qualidade no recrutamento dos seus quadros deve constituir a linha de orientação para a aprovação definitiva do seu estatuto.

Portugal está hoje inserido num espaço europeu em que sobreleva a sua integração na União Europeia (UE), com todas as consequências institucionais que daí decorrem.

No plano dos países europeus, tem sido na área da justiça que – dentro e fora da UE – mais passos têm sido dados no sentido de compatibilizar, através de vários processos e iniciativas, os sistemas jurídicos e judiciários, tendo em vista torná-los mais reconhecíveis por todos e, portanto, globalmente mais operativos entre si.

À semelhança do que acontece em Portugal, têm sido atribuídos aos Ministérios Públicos (MP) europeus competências cada vez mais alargadas no âmbito da justiça penal, designadamente na condução dos inquéritos e, depois, através de mecanismos de consensualização, na conformação do objeto das causas em juízo.

Mesmo nos países de tradição francesa assiste-se a evoluções constantes do modelo, que vão alargando o nível de intervenção e responsabilidade do MP, limitando-se concomitantemente, por essa razão, a sua dependência do Executivo.

Nos países europeus de maior tradição democrática, e mesmo em muitos outros com história democrática mais recente, está assumido o princípio do paralelismo das magistraturas em toda a sua extensão, designadamente na do plano socioprofissional.

Apenas na Áustria o MP vê valorizado sobre a judicatura este último aspeto, pois se entende que a subordinação dos magistrados a uma hierarquia interna deve ser compensada, até como forma de recrutamento dos mais bem preparados para uma função que obriga hoje a uma especialização suplementar.

O problema do recrutamento do MP é, com efeito, também entre nós, um problema a que não devemos estar desatentos.

O paralelismo das magistraturas – mesmo tendo em consideração aspetos específicos da organização funcional do MP – deve, pois, continuar a merecer o cuidado de todos quantos se preocupam genuinamente com a necessidade do reforço e da qualidade da justiça penal.

É que, com a separação de carreiras – que deveríamos porventura equacionar se deve manter-se nos termos atuais –, os magistrados do MP veem já condicionadas as suas possibilidades de progressão em comparação com as dos colegas que, ao mesmo tempo, ingressaram na judicatura.

Ora, tal ónus tem impedido, em muitos casos, o recrutamento de elementos assumidamente vocacionados para o exercício das funções de MP, que acabam assim, face a essa adversidade evidente, por optar pela judicatura.

A proposta governamental de alteração do Estatuto do MP visa, de algum modo, responder a este tipo de preocupações, até na medida em que institui uma carreira plana que poderá obviar a alguns dos obstáculos existentes no desenho e organização da carreira dos procuradores.

Os resultados positivos de tal proposta inovadora só serão, contudo, alcançados se o paralelismo não for tornado periclitante e dependente das interpretações subjetivas de quem tiver de aplicar a lei.

O mesmo se diga, aliás, sobre a questão da composição do seu Conselho Superior.

Por se tratar de uma magistratura de iniciativa – é ela, afinal, a quem compete a decisão de acusar, ou não, alguém –, mais cautelas deve haver quanto a possíveis interferências no seu desempenho, tanto mais que o PGR, que tem poderes hierárquicos, é já de escolha política.

Daí o Governo não ter, e bem, proposto alterações à composição e forma de recrutamento do Conselho Superior.

Encontrar – ou melhor, preservar – soluções equilibradas que salvaguardem a autonomia do MP e a qualidade dos seus quadros deve constituir, pois, a linha de orientação para a aprovação definitiva do seu estatuto.

O risco de desestabilizar o consenso histórico desenhado cuidadosamente por Almeida Santos e que tem enformado o nosso sistema – como resulta da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da UE – pode ter também consequências devastadoras na eficiência da justiça penal.

