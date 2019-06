A presidência da entidade que reúne associações que representam auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros dos países de língua portuguesa e espanhola - a Rede Ibero-Americana de Auditores Fiscais – ficará a cargo de um português. A eleição de Nuno Barroso, de 46 anos, aconteceu no 4.º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que decorreu entre os dias 16 e 19 de junho em São Paulo, no Brasil.

“Nuno Barroso, Presidente da APIT, é acompanhado na Diretoria da Rede pelos Vice-Presidentes Mauro Silva (Unafisco) e Rodrigo Spada (Febrafite), para o próximo mandato de 2 anos (2019-2021).”, refere o comunicado da Rede-Ibero Americana de auditores fiscais.

Natural do Porto, Nuno Barroso é Inspetor Tributário na Direção de Finanças do Porto (AT – Autoridade Tributária e Aduaneira) desde 1996 e líder da APIT desde janeiro de 2013, refere-se numa nota enviada às redações.

Os principais objetivos da Rede Ibero-Americana de Auditores Fiscais são promover “uma reflexão permanente sobre matérias fiscais e aduaneiras estruturantes do presente e do futuro das sociedades em que laboram”, desenvolver parcerias entre países e criar “espaços de diálogo que potenciam a partilha de saber, de conhecimento e experiências”. Por fim, a entidade pretende “ contribuir ativamente para o desenvolvimento de sistemas fiscais modernos, que assegurem os princípios basilares de justiça e equidade, e que promovam o crescimento sustentável, num contexto de defesa de Justiça Fiscal em prol de Justiça Social”.