O TOMI, o equipamento urbano interativo de informação e serviços recebeu agora a patente, confirmando a sua exclusividade para explorar esta invenção em Portugal. Criado para servir e interagir com a população e visitantes , o TOMI já está em cerca de 100 cidades em Portugal, Brasil e Chile.

O TOMI já está nas ruas de Portugal há cerca de 7 anos, e a sua evolução e expansão tem sido constante. A plataforma tem vindo a integrar novas funcionalidades com serviços inovadores e o “melhor amigo da cidade” tem chegado a diversas novas localizações.

É possível aceder diretamente no TOMI aos serviços públicos e tirar senhas de atendimento para as Lojas de Cidadão e outras entidades públicas. Podem também solicitar um alerta por sms quando faltarem 3 senha para a sua vez, Desta forma, o TOMI evita que os utilizadores tenham de esperar na loja.

Para tornar as cidades mais inclusivas foi também lançado recentemente o TOMI For All, que adapta os serviços disponíveis na plataforma a pessoas com deficiência. Utilizadores em cadeira de rodas, com dificuldades auditivas, cognitivas, visuais e cegos, podem agora recorrer a um TOMI e encontrar informações e serviços de forma adaptada às suas necessidades. Este serviço foi recentemente credenciado pela Pantou, um programa da ENAT - European Network for Accessible Tourism, que reconhece as empresas que disponibilizam turismo acessível.

José Agostinho, CEO da TOMI WORLD, considera que o TOMI já faz parte do dia-a-dia das cidades: “O TOMI responde com tecnologia inovadora e acessível às necessidades das cidades, dos residentes e dos visitantes. Pretendemos continuar a melhorar o serviço que criámos e que acreditamos ser único e fundamental na dinâmica das smart cities. Com a disponibilização de informação e serviços oportunos, o TOMI faz cada vez mais parte do quotidiano das pessoas.”

Só no ano passado, a TOMI ganhou quatro prémios mundiais de smart cities: Smart Cities E-Gov (concedido pela World’s Smart Cities Organization), InovaCidade (concedido pela Smart City Business America), Smart 50 Awards (pela Smart Cities Connect) e o Smart Cities UK Awards.

A rede TOMI / MOP permite ainda conhecer experiências de marca inovadoras através de campanhas de Digital Out of Home interativas e dinâmicas. Vasco Perestrelo, CEO da MOP, salienta que “sempre foi nossa convicção que a função dos operadores de OOH tem que evoluir para além da publicidade, aproveitando o desenvolvimento tecnológico e dotando cada vez mais os nossos suportes de funcionalidades e atributos que sejam úteis aos cidadãos e utentes dos locais onde se encontram. Foi nesse sentido que apostamos na rede TOMI e penso que foi uma aposta ganha”.

Para além destes serviços inovadores, o TOMI continua a disponibilizar informação atualizada diariamente através dos quatro módulos principais:“Notícias” com a atualidade da cidade, “Agenda”, com os principais eventos a decorrer, “Procurar” onde se pode encontrar pontos de interesse desde onde comer, onde dormir, o que fazer, entre outros, e por fim os “Transportes" no qual se podem obter indicações, preços e sugestões de transportes públicos para o destino pretendido.

A expansão e evolução das funcionalidades faz parte dos objetivos do TOMI de tornar as cidades mais inteligentes e acessíveis.