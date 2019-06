Um incêndio ocorrido dentro de um apartamento, na cidade de Esposende, provocou o desalojamento de uma família.

O fogo irrompeu na Rua Adriano Vieira, mobilizando logo os Bombeiros Voluntários de Esposende, que evitaram a propagação das chamas e a existência de qualquer ferido nesta habitação, sem condições de habitabilidade enquanto não forem realizadas algumas obras.

A origem do incêndio está por apurar, mas sabe-se que o foco principal se centrou mais na cozinha do apartamento, situado no segundo andar de um prédio onde está instalada no rés-do-chão a padaria Pau de Canela.

Segundo o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Carlos Alves, no teatro de operações estiveram nove operacionais, com viaturas de combate a incêndios urbanos, ambulância e ainda viatura de comando.

A Guarda Nacional Republicana de Esposende tomou conta da ocorrência.