A sociedade ignorada

A sociedade que vê o Estado autoalimentar-se de privilégios ainda pode e deve fechar os olhos a mais e mais Estado, segundo os associados de esquerda.

Poucos hoje questionam que, partidariamente, ninguém melhor se identifica com este Estado que Portugal alcançou, degradado, indiferente, relapso e socialmente injusto, que os partidos associados ao Governo.

Esta é a “obra de arte política” tão diligentemente tentada desde 1976 e finalmente alcançada pelos usufrutuários do condomínio socialista, onde o partido do primeiro-ministro lá vai tentando evitar o despejo sumário do prédio, numa relação conturbada com a cave totalitária.

Um país onde o Estado cria dívida máxima, desrespeita os cidadãos na saúde, na justiça, na educação, manda para filas intermináveis os que procuram serviços públicos, perdendo de vista a justificação da sua própria existência.

Este Estado é também produto da sociedade, porque o tolera e não se indigna, mas não se confunde com ela, muito menos é prevalecente quanto à razão central que lhe confere legitimidade.

O corpo normativo e regulador do Estado está hoje superlativo na presença abusiva na vida das famílias, das pessoas e das empresas, relativamente àquilo que seria a natural prevalência da sociedade; está ausente onde se propôs responder a missões essenciais que desleixa numa total irresponsabilidade; está demasiado presente onde devia sair do caminho.

Este Estado, como rosto e rasto da esquerda associada, leva ainda, em 2019, o âmago dos restos ideológicos marxistas, para se permitir ouvir sem agitação declarar que não será assim: o problema não é o Estado, mas a sociedade ...

E, neste quadro de “totalitarismo” frutado com abusos já disseminados pela prática deste governo no quotidiano, o pior é que os portugueses não encontram identificação partidária mobilizada para a defesa e reencontro da sociedade com um Estado justo.

Está por assumir este projeto político-partidário, visando o retorno a uma cidadania livre e respeitada na plenitude dos direitos humanos, políticos, económicos, culturais e sociais e, até, de uma certa ideia de ambições perenes constitutivas da própria história da nação...

A total inexistência desta relação e pensamento é hoje uma das mais relevantes questões políticas que não encontram lugar na agenda partidária da parte do país não socialista.

Os partidos do sistema conformaram-se com a discussão da espuma dos dias e o tempo eleitoral que, no passado, permitia a reflexão e agitação de ideias, recriando a expetativa de que alguma coisa pudesse mudar; hoje, não passa de uma coleção de respostas e jogos mediáticos sem grandeza.

Hoje, tudo se resume à teoria, segundo este Governo e os partidos que o sustentam, de que a sociedade que paga e sustenta o Estado deve sempre pagar mais e mais, sem limites.

A sociedade que é extorquida pelo fisco nas autoestradas dos excessos de taxas nos combustíveis e nas portagens, na fiscalidade em geral, ainda não atingiu o máximo para sustentar indecências gastadoras estatais.

Ora, a postura de mudança na sociedade portuguesa deve ir em sentido oposto: exigir do Estado mais, dar à sociedade em retorno, muito mais.

Mais liberdade económica, mais independência da ideologia prevalecente em cada momento, mais centralidade dos cidadãos como destinatários das políticas, mais continuidade e permanência de objetivos...

Menos custo da logística das administrações, menos segmentação dos setores da sociedade, abordados pelo Estado conforme a mais-valia eleitoral para o atual Governo.

Numa palavra, mais afirmação da sociedade portuguesa como comunidade no domínio interno e na comunidade internacional, do ponto de vista político, económico, social e cultural...

O PS, como programa para outubro, anuncia querer continuar na mesma linha política sob a capa daquilo a que chama “desigualdades” que, aliás, ele próprio fomentou nestes últimos quatro anos.

E pôs mesmo a correr, para debate público, um documento sobre o tema.

Pois bem...

Nem uma palavra sobre uma das mais importantes desigualdades, verdadeira e estrutural, desigualdade averiguada: a existente entre o Estado e a sociedade.

Esta, a sociedade, cada vez mais sujeita à competição dos mercados, na economia, no social, na cultura, na educação, na investigação, na ciência, até na exigência de integração na lógica do alargamento de novos espaços concorrenciais e dos blocos geoestratégicos mundiais.

O Estado, na sua omnipresença assegurada, usurpador sempre que oportuno, gastador, incapaz de induzir condições para o crescimento económico e para o avanço do país.

As desigualdades, para o PS, entram no ranking das prioridades políticas, tal como entravam no passado os “planos quinquenais” e os “planos de fomento”, que eram notícia que acabava por consagrar a própria condenação dos insucessos anteriores pela promessa futura, carente de qualquer credibilidade.

Os partidos defensores deste Estado, numa sociedade avançada, livre e não vendada, observadora de resultados também visando o tempo geracional, e não apenas a “compra” de votos e consciências com benesses imediatas, há muito deviam ter sido enviados para curtir estas prioridades máximas na oposição, até se reconverterem à missão de olhar as filas de população recuando ao tempo pré-revolução digital, num país com bloqueios fundamentais...

Está por ocupar este espaço no combate político, com liderança ativa e sem temor, compaginável com princípios de liberalismo, humanismo e solidariedade.

As eleições europeias, pela amostragem curta e não representativa, não permitiram exibir esta realidade sobre que partido está em condições de defender a sociedade e pôr cobro a este Estado que vive sem regra entre o tempo das troikas, para apresentar a fatura à sociedade quando se acaba a festa.

Que partido aparecerá aos olhos dos portugueses em outubro, com liderança e esta marca clara, nítida, conformadora da esperança de que Portugal tanto precisa, voltando a fazer prevalecer a vontade de uma sociedade livre e prevalecente sobre um Estado, servidor desta, todavia justo e equilibrado?

A oportunidade aí está…

Jurista

