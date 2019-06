“Confiança” é o título do primeiro livro escrito por Assunção Cristas, líder do CDS. A obra, que está divida em duas partes, destaca as suas ideias para o país e a sua experiência enquanto mulher no mundo da política e num cargo de liderança.

Nesta última parte, Cristas fala especialmente para as mulheres. Temas relacionados com o equilíbrio entre vida familiar e profissional são alguns dos tópicos destacados pela centrista. Sobre o país, a política trata matérias como a demografia, o território, a justiça e o estado social.

No geral, a obra reflete o percurso e os anos de vida pública da centrista e os sonhos que Cristas ainda quer ver concretizados em Portugal.