Jorge Jesus continua a causar furor no Brasil. Desde que aterrou no Rio de Janeiro que tem dado que falar, sobretudo desde o passado 20 de junho, dia em que iniciou oficialmente funções enquanto treinador do Flamengo.

Há menos de uma semana no emblema rubro-negro, os treinos do técnico português parecem estar a fazer sucesso entre o plantel brasileiro, que já deixou elogios ao novo treinador.

Bruno Henrique e Rodrigo Caio foram dois dos jogadores a fazer uma análise ao arranque de Jorge Jesus no comando técnico da equipa.

"Tudo o que a gente treina, ou faz aqui, é igual na Europa. Quando estive na Alemanha não foi diferente. As coisas que ele (Jorge Jesus) faz aqui são as mesmas que aprendi lá [no Wolfsburgo]. Ele trouxe essa filosofia por ser Europeu. Também é bom para os rapazes saberem como é na Europa", começou por dizer Bruno Henrique.

Por sua vez, Rodrigo Caio destacou a intensidade nas sessões de trabalho e deixou uma garantia: em apenas três dias já se notam diferenças na equipa.

"A gente vê a intensidade dos treinos, a intensidade que ele e os auxiliares colocam em tudo o que fazem. Nós estamos dando o máximo para entender o que ele pede, e já se vê diferença no posicionamento, na equipa, em apenas três dias", comentou.