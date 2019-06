O Benfica sagrou-se este domingo campeão da II Divisão nacional de futebol feminino, ao empatar 0-0 com o Sporting de Braga B, no jogo da segunda mão da final, disputado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

Recorde-se que no jogo da primeira mão, em Braga, as águias tinham goleado por 9-0, colocando desde logo uma mão no troféu.

Na época de estreia na modalidade, o clube da Luz, que já tinha assegurado a subida ao primeiro escalão, juntou o troféu de campeão ao da Taça de Portugal.

De notar que o nulo de hoje impede ainda assim as águias de terminarem a II Divisão com um pleno de vitórias, fechando assim a competição com 27 triunfos e um empate.

Uma referência também para o número de golos da equipa encarnada, com 365 marcados e apenas um sofrido.