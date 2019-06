Em 1972, o cantor brasileiro Milton Nascimento editou aquele que viria a ser o álbum mais importante da sua carreira: “Clube da Esquina”. Quase meio século depois, retorna às progressistas canções de amor e esperança - que foram bandeira em tempos difíceis da ditadura brasileira - com a digressão “Clube da Esquina”, que esta semana chega aos Coliseus. Primeiro o de Lisboa, na próxima quarta-feira (dia 26), seguindo-se o Coliseu do Porto no dia seguinte.A ideia é “trazer ao público um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns [do Clube], com maior foco no primeiro disco. Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo”, disse o músico numa nota de imprensa.

A fadista Carminho, que nos últimos anos tem mantido um pé em cada lado do Atlântico, é a convidada especial em ambos os concertos. “A Carminho é uma das artistas que mais amo no mundo, de todos os tempos. Ela é fantástica”, disse o cantor citado pela Blitz.

Um projeto ambicioso

Clube da Esquina teve como pedra basilar a amizade entre Milton Nascimento e Lô Borges, a quem se juntaram Flávio Venturini, Vermelho, Tavinho Moura, Toninho Horta, Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes e os irmãos de Lô, Marilton e Márcio. Eram eles o clube da esquina que viria a dar nome ao álbum que pôs em canções um retrato daquele tempo. A parceria foi um sucesso – ainda hoje o álbum é considerado um dos mais ambiciosos da história da música brasileira, nota a Pitchfork, a publicação especializada em música. “A música de Milton Nascimento vai do terreno ao angelical e pode ser ao mesmo tempo misteriosa e franca, direta, assombrosa e sublime”, consideram. Em 1978, editaram o segundo trecho do projeto: “Clube da Esquina 2”, que contou com a produção de Ronaldo Bastos. E são estes dois grandes momentos da sua carreira que Milton Nascimento revisita esta semana em Portugal.



Não é ainda conhecido o alinhamento do concerto, mas há temas clássicos mais do que expectáveis para os Coliseus, como “Tudo que você podia ser”, “Cravo e canela”, “Trem azul”, “Maria, Maria” ou “Paisagem da janela”.



Milton Nascimento não tocava em Portugal desde 2013, ano em que, também nos Coliseus, comemorou 50 anos de carreira. Aos 76 anos, “Bituca”, nome pelo qual é carinhosamente conhecido, já gravou 35 álbuns e conquistou vários Emmys.