Até maio, o investimento chinês captado pelos Vistos Gold caiu 37% quando comparado a igual período do ano passado, fixando-se nos 97 milhões de euros. Esta é a principal conclusão dos dados dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a que a Lusa teve acesso.



Os dados revelam ainda que entre janeiro e maio deste ano foram atribuídos 173 Autorizações de Residência para a Atividade de Investimento (ARI), para cidadãos chineses.



Mas não foi só o investimento chinês a mostrar uma tendência de queda uma vez que também o sul-africano recuou 32% nos primeiros cinco meses deste ano. Aos cidadãos sul-africanos foram atribuídos, até maio, 21 Vistos Gold, o que representa um investimento de 10,5 milhões de euros.

O investimento brasileiro foi de 63 milhões de euros até ao final de maio, tendo sido atribuídos 87 ARI. Número que é superior ao número de vistos Gold atribuídos a cidadãos turcos: 46, o que representa um investimento de 24,3 milhões. Também aqui se nota a tendência de queda.



Segundo os dados do SEF divulgados pela Lusa, os EUA fazem parte da lista das cinco nacionalidades com mais vistos Gold no nosso país este ano.

Queda também em abril Também no mês de abril, dados do SEF mostravam que o investimento chinês captado pelos vistos Gold tinha recuado 37%, fixando-se nos 75,7 milhões de euros. Até essa data, foram tinham sido atribuídos 138 ARI a cidadãos oriundos da China. Estes dados mostram que, só no mês de maio, foram atribuídos 35 ARI a cidadãos chineses.