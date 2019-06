Um jovem faleceu ao despistar-se com a sua moto na Estrada Nacional 306, na freguesia de Rebordões Santa Maria, concelho de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

A vítima, de 27 anos de idade, pereceu este sábado, na sequência do despiste do motociclo que conduzia, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O óbito do motociclista foi declarado no local pela equipa médica e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM do Alto Minho, baseada no Hospital de Viana do Castelo, tendo sido acionado também apoio psicológico, além do socorro prestado pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, tendo a ocorrência sido registada por duas patrulhas da GNR uma da GNR de Ponte de Lima e outra do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.