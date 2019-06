Os acessos à Mata de Albergaria, no Campo do Gerês, em Terras de Bouro, do distrito de Braga, serão melhorados, através de duas obras estruturais nesta zona de reserva mundial de biosfera, integrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

As intervenções incidirão na requalificação da chamada Estrada da Fronteira, ligando as Portas do Parque Nacional, pela Mata de Albergaria, até à fronteira da Portela do Homem, dividida em duas partes e igualmente a criação de bolsas de estacionamento, entre outras evidentes melhorias, nomeadamente, no que diz respeito à sinalética, investimento que é integralmente financiado pelo Fundo Ambiental.

Uma das beneficiações será o caminho florestal entre Leonte e a Portela do Homem, para permitir fruição ao longo das margens do Rio Homem, preservação e também valorização ambiental, além da criação de um novo recurso no campo da mobilidade rodoviária, que permitirá também uma maior atração turística ao território.

A outra obra será a beneficiação do caminho florestal entre Campo e Ponte da Albergaria, um investimento camarário que é financiado a 50 por cento pelo Fundo Ambiental.

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, representada pelo seu presidente, Manuel Tibo, assinou nesse sentido um protocolo com o Governo, através do ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, então acompanhado pela secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, ambos os contratos de requalificação da Estrada da Mata da Albergaria.

A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês - Xurês foi declarada há dez anos, a 27 de maio de 2009, pelo Conselho Internacional de Coordenação do programa da UNESCO “O Homem e a Biosfera”, que se realizou na Coreia do Sul, integrando a Rede Mundial de Reservas da Biosfera.