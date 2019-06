O alerta é do AccuWeather, empresa norte-americana das mais reputadas no âmbito da meteorologia. De acordo com o comunicado emitido este sábado pelo organismo, prevê-se uma "onda de calor potencialmente perigosa" a chegar à maioria dos países europeus na próxima semana, sobretudo a partir de quarta ou quinta-feira.

A explicação reside numa massa de ar quente proveniente de África, resultante da combinação de uma tempestade sobre o Oceano Atlântico com uma alta pressão sobre a Europa Central e oriental: juntas, as duas puxam ar quente de África para o norte, atingindo em cheio o centro da Europa. Nos dias acima citados, Madrid ou Paris podem atingir os 38 graus, com Berlim a chegar aos 36 e Viena aos 34, por exemplo. "Grande parte da Europa vai viver pelo menos um dia de intenso calor na próxima semana, com especial incidência em Espanha, França e Alemanha”, frisa a empresa, completando o aviso: "Múltiplos dias de calor extremo, combinado com noites quentes, não vão permitir que casas sem ar condicionado arrefeçam, o que vai criar condições desconfortáveis para dormir à noite e vai aumentar o risco de doenças relacionadas com o calor elevado”.

Este sábado, por exemplo, Madrid já chegou aos 32 graus. Portugal, todavia, deverá escapar ao fenómeno, com as temperaturas médias a manterem-se entre os 23 e os 26 graus. Lisboa, por exemplo, não deverá passar dos 24, com o Porto a ficar-se pelos 23.