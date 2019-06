Manuel dos Santos surpreendido com proposta do PS para levar Silva Pereira à vice-presidência do PE

Miguel Silva Jornal i 22/06/2019 09:20

O ex-eurodeputado do PS Manuel dos Santos recebeu com «espanto» a notícia de que os socialistas portugueses vão propor Pedro Silva Pereira para vice-presidente do Parlamento Europeu.