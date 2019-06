O português José Joaquim D. está desaparecido há mais de um mês quando chegou de carro a Genebra na Suíça. A família não recebe notícias dele nem do seu paradeiro desde 17 de maio.

Esta sexta-feira a polícia suíça emitiu um aviso de desaparecimento, pedindo informações à população.

O carro de José Joaquim foi encontrado abandonado no dia 18 de maio, um dia depois de ter chegado a Genebra, onde não tem qualquer familiar ou conhecido.

O homem de 52 anos sofre de depressão e confusão mental e só fala português, lia-se no aviso da polícia, do qual contava também uma imagem.

As autoridades e a família apelam à partilha de qualquer tipo de informação com o departamento de investigação criminal de Genebra através do número +442242775410 ou 117.