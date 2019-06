Miguel Claro é português e está entre os nomeados para Fotógrafo de Astronomia de 2019 da Insight Investment, do Real Observatório de Greenwich.

A fotografia, “Lua de Titânio”, foi tirada pelo astrofotógrafo no Alqueva, em outubro do ano passado, e foi uma das escolhidas entre as mais de 4600 fotografias de fotógrafos amadores e profissionais, de 90 países diferentes, que a competição recebeu.

A imagem de Miguel é da lua, mas entre as fotografias a concurso estão imagens de nebulosas, de auroras boreais, de Saturno e do sol.

“É com grande prazer e como português que, entre 4600 fotografias de 90 países, vejo uma das minhas fotografias na shortlist do Royal Observatory nomeadas para Astronomy Photographer of the Year 2019”, escreveu Miguel Claro no Facebook.

Os vencedores vão ser anunciados a 12 de setembro numa cerimónia que vai ter lugar no Museu Nacional Marítimo em Londres.

De acordo com o The Guardian, depois da cerimónia, no dia seguinte inicia-se uma exposição com as fotografias das diversas categorias da competição.

Miguel Claro está entre os 38 finalistas do prémio Melhor Fotografia de Astronomia do Ano.

O grande vencedor receberá um prémio de 10 mil libras, cerca de 11.1180 euros.