O Supremo tribunal espanhol aumentou esta sexta-feira a pena de prisão dos cinco homens de 'La Manada', o grupo que violou uma jovem durante as festas de São Firmino, em Pamplona, em 2016. Anteriormente, os homens tinham sido condenados a nove anos por um delito de abuso sexual, no entanto, o Supremo considerou que a sentença não era suficiente nem a indicada e alterou-a para um delito de violação, aumentando assim a pena para 15 anos.

O tribunal decidiu também que os homens deveriam dar uma indemnização no valor de 100 mil euros à vítima e proibiram-nos de entrar em contacto com a jovem durante 20 anos.

Depois de cumprirem a sentença, os cinco homens terão mais oito anos de liberdade condicional, excetuando um dos réus que foi condenado a mais dois anos por roubar o telemóvel da jovem.

O Supremo afirma que a pena poderia ser superior, pois o correto seria condenar as várias agressões sexuais cometidas pelo grupo, no entanto, nenhuma acusação reclamou esse tipo de sentença, o que impediu os magistrados de a impor.

Recorde-se que a jovem estudante de 18 anos foi violada pelo grupo de cinco rapazes no verão de 2016, quando se estava a dirgir ao carro em que o amigo se encontrava. Um dos rapazes começou a beijá-la e ela acabou por não oferecer resistência. Mais tarde foi levada para as escadas de um prémio onde o grupo conhecido como 'La Manada' a obrigou a fazer sexo oral, vaginal e anal e filmaram as agressões.