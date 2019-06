Era dos fins-de-semana mais esperados nesta edição da Liga MEO Surf já que marca o regresso da etapa algarvia ao calendário do nacional de surf, algo que não acontecia há cinco anos.

Esta reintrodução ganha relevância já que com o Allianz Algarve Pro, os títulos máximos da modalidade em Portugal voltam a ser disputados de Norte a Sul do país.

Esta será de resto a quarta e penúltima etapa da prova, que se realiza entre esta sexta-feira e domingo na Praia do Amado, em Aljezur.

A última vez que uma etapa da Liga MEO Surf decorreu nas ondas algarvias foi em 2014 e teve como vencedores Nicolau von Rupp e Carina Duarte.

Com os vencedores de 2019 por apurar, sabe-se contudo que Tomás Fernandes e Yolanda Sequeira chegam ao sul do país com o estatuto de líderes do Ranking Santander.

O surfista da Ericeira chega a esta fase com duas vitórias, depois de ter vencido na etapa inaugural da prova, disputada em sua casa, na Praia de Ribeira D’Ilhas, e, na terceira ronda, na Praia de Matosinhos, no Porto. À semelhança de Tomás Fernandes, também Yolanda Sequeira somou dois triunfos (em três possíveis), sendo que a surfista beneficiará agora do fator casa.

A algarvia que venceu as duas últimas etapas, no Porto e na Figueira da Foz, estreando-se ainda pela primeira vez na sua carreira na liderança do ranking da Liga nacional de surf, já tinha confessado que seria especial conseguir chegar com a licra de líder ao Algarve.

“O regresso da Liga MEO Surf ao Algarve é importante porque esta é uma região de muitos bons surfistas. Alguns deles têm de enfrentar grandes deslocações para ir às outras etapas e como não têm muitos apoios acabam por não poder fazer o circuito. Por isso, ter uma etapa aqui é fundamental. Esta é uma grande oportunidade para eles competirem frente aos melhores surfistas nacionais. Os jovens portugueses estão a surfar cada vez melhor, mesmo fora de portas, e acredito que brevemente poderemos voltar a ter representantes no circuito mundial”, analisou Gustavo Gouveia, ex-campeão nacional e wildcard do Allianz Algarve Pro.

Última etapa em Cascais A quinta e última etapa da Liga Meo Surf 2019 volta, como já tem vindo a ser habitual, a ter palco em Cascais, na praia do Guincho, em outubro (3, 4 e 5 de outubro).

Refira-se, porém, que apesar da vertente feminina fechar a temporada precisamente naqueles dias, no mesmo palco da etapa masculina, ainda terá a tradicional ronda na Praia da Costa Nova, em Ílhavo.

Esta etapa exclusivamente feminina acontece nos dias 3 e 4 de agosto e tem Camilla Kemp como atual campeã.