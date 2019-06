Sabonete e escovas de dentes não são essenciais para as crianças migrantes detidas nos EUA, de acordo com o governo de Trump. Durante uma audiência num tribunal de São Francisco, Sarah Fabian, do Departamento de Justiça, mostrou o seu ponto de vista e afirmou que as crianças que se encontram detidas na fronteira entre o México e os Estados Unidos não necessitam de produtos de higiene básicos para estarem "seguras e higiénicas".

Quando questionada sobre as condições dadas aos migrantes, a representante do governo americano afirmou que deixar os menores dormir em pisos frios de betão, em celas lotadas e com temperaturas baixas não é errado porque não viola a lei, noticiou a revista Newsweeky.

Em 1985 foram estabelecidas diretrizes sobre como os migrantes menores detidos deviam ser protegidos. Apesar de a ideia defendida ser manter as instalações "seguras e higiénicas" nunca foram establecidas especificidades, logo, é possível evitar dar objetos considerados básicos como sabonetes e escovas de dentes aos menores e oferecer-lhes condições minímas.

"Vai realmente apoiar e dizer-nos que ser capaz de dormir não é uma questão relacionada com condições seguras e higiénicas?", perguntou a juíza Marsha Berzon a Fabian. A mulher demonstrou que o governo do presidente Trump irá continuar a apelar à decisão.