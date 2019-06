A época dos Santose das promessas

Quem abriu as hostilidades? António Costa, primeiro-ministro e líder do PS. E a primeira promessa não foi pequena: aumentos salariais e mais contratação para a administração pública na próxima legislatura.

Nos meus rogos, nos meus votos

Peço a Deus, no paraíso,

Que me dê muitos devotos,

De votos é que eu preciso.

Fernando Santos e João Nobre

A canção fez furor na revista Não Faças Ondas, em 1956, interpretada pelo grande João Villaret. Como é fácil de perceber, como se referia a Santo António, visava outro António daquela época, que foi o dono disto tudo durante 40 anos.

Lembrei-me dela, por um lado, porque estamos na época dos folguedos e das sardinhas assadas, típica dos Santos Populares. Mas também verifiquei que, no meio desta festança, começaram a cair as primeiras promessas eleitorais, já com os olhos postos em outubro. Abriu a época da caça ao voto e do lançamento de promessas!

A esta promessa seguir-se-ão muitas mais, do PS e de todos os outros partidos que concorrem às eleições.

Talvez valha a pena olhar para o programa socialista para as legislativas de 2015, uma vez que acabou por ser o partido que formou o Governo que cumpriu a atual legislatura.

Olhemos para algumas das “21 causas para mobilizar Portugal” que foram inscritas no programa socialista: “Defender o SNS, promover a saúde; combater o insucesso escolar, garantir 12 anos de escolaridade; investir na educação de adultos e na formação ao longo da vida; modernizar, qualificar e diversificar o ensino superior; reagir ao desafio demográfico; promover a qualidade de vida; uma nova geração de políticas de habitação; valorizar o nosso território; mar: uma aposta no futuro; afirmar o ‘interior’ como centralidade no mercado ibérico; promover a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental; valorizar a atividade agrícola e florestal e o espaço rural; mais coesão, menos desigualdades; garantir a sustentabilidade da segurança social; melhor justiça fiscal; combater a pobreza; construir uma sociedade mais igual”.

Vale a pena contabilizar o deve e o haver deste lote de promessas. Ver as que foram cumpridas e as que ficaram por cumprir. E decidir!

Voltando à época, e regressando à canção de Santo António, aqui ficam mais duas quadras, para finalizar.

Se conserto um tacho, protejo um namoro,

Logo o populacho vem cantar-me em coro,

Meu rico santinho, eu não sei, não sei,

Meu Santo Antoninho onde te porei.

Dizem rivais meus opostos,

Milagres são manigâncias,

Meus milagres são impostos,

Pela força das circunstâncias.

Jornalista