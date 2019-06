O avançado espanhol, Fernando Torres, anunciou esta sexta-feira que iria abandonar o futebol, através da sua conta oficial de Twitter. "Chegou o momento de colocar um ponto final na minha carreira", afirmou o jogador, que conta com 18 anos de carreira e atualmente joga na equipa japonesa, Sagan Tosu.

O jogador de 35 anos comprometeu-se a dar mais detalhes sobre a sua saída do mundo do futebol, numa conferência de imprensa, no próximo domingo, em Tóquio.

Durante a sua carreira futebolistíca, Torres representou o Atlético Madrid, onde conquistou a Liga Europa, o Chelsea, onde ganhou a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, o Liverpool e o AC Milan. Enquanto jogador da seleção, foi campeão europeu em duas ocasiões e venceu um Mundial.