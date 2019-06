O Conselho Europeu, reuniu esta quinta-feira para decidir quem ocupará os cargos de topo da União Europeia. A discussão promete ser tão caótica quanto os resultados das últimas eleições europeias, em que os principais partidos europeus – o Partido Popular Europeu (PPE) e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) – nem juntos conseguiram maioria, pela primeira vez em décadas. Terão de ser formadas novas coligações em que a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) e os Verdes terão certamente um destaque inédito.

Para complicar a matemática, não faltam vetos no processo de decisão que ameaçam pôr de lado os principais candidatos dos vários grupos parlamentares, abrindo espaço a candidatos de compromisso para as presidências da Comissão Europeia, Conselho Europeu, Banco Central Europeu e Parlamento Europeu.

Em destaque está a nomeação do candidato a suceder a Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão Europeia. A candidatura tem de passar pelo Conselho Europeu – onde estão representados todos os líderes dos Executivos dos Estados-membros – e ser aprovada por maioria no Parlamento Europeu. Para conseguir a nomeação é necessário o apoio de pelo menos 21 dos 28 países da UE que tenham entre si mais de 65% da população europeia. O presidente cessante do Conselho Europeu, Donald Tusk, mostrou-se “cautelosamente otimista” que seja tomada uma decisão até ao final do mês, antes da tomada de posse da próxima legislatura, a 2 de julho. Mas é bem possível que o processo se arraste para lá do verão, a não ser que Tusk faça valer as suas ameaças de forçar uma votação já nos próximos dias. “As próximas 24 horas vão ser muito dinâmicas”, avisou quinta-feira o presidente da Comissão Europeia.

A vida difícil de weber O certo é que a fragmentação das forças políticas está a fazer a vida negra ao candidato do grupo parlamentar mais votado, Manfred Weber, do PPE. Nem o apoio resoluto da todo-poderosa chanceler alemã, Angela Merkel, parece conseguir valer ao candidato do PPE. Num episódio representativo do que tem sido a sua vida, Weber ainda tentou marcar um encontro com os líderes dos S&D, dos ALDE e dos Verdes, em finais de maio, mas nem isso conseguiu, acabando por ser desmarcada a reunião. E é bem notório que vários influentes líderes de executivo – como o Presidente francês, Emmanuel Macron – estão mais que dispostos a fazer tábua rasa da regra de nomear o candidato do grupo parlamentar mais votado – aplicada apenas após as eleições europeias de 2014.

Entretanto, o Presidente de França lançou sugestões de outros candidatos que vão do negociador do Brexit, o francês Michel Barnier, à comissária para a Concorrência, Margrethe Vestager, passando por Frans Timmermans, o candidato dos socialistas – com quem o ALDE de Macron tem tentado formar uma “coligação progressista”. Este bloco europeísta quer enfrentar os nacionalistas que, sob a liderança do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, elegeram mais eurodeputados do que nunca – apesar de nem todos os partidos do ALDE terem as mesmas reservas quanto à extrema-direita, como é o caso do Ciudadanos.

Portugal O Partido Socialista português não é alheio a esta disputa pelos principais cargos da UE. De acordo com informações recolhidas pelo i, o PS vai bater-se por uma das 14 vice-presidências do Parlamento Europeu. Os socialistas tentarão fazer valer os seus bons resultados nas europeias – que lhes dão acrescido peso dentro de um S&D em queda eleitoral.